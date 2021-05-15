Yaşlı bakım ve huzurevi sakinleri, bayramda unutulmadı
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Yaşlı bakım ve huzurevi sakinleri, bayramda unutulmadı

Yaşlı bakım ve huzurevi sakinleri, bayramda unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediyesi yetkilileri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi'ne bir ziyaret gerçekleştirerek vatandaşların bayramını kutladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediyesi yetkilileri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi'ne bir ziyaret gerçekleştirerek vatandaşların bayramını kutladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Ali Apaydın ve İmam Aydın'ın yer aldığı bayram ziyaretinde konuklar huzurevi sakinlerinin sıcak ilgisi ile karşılandı. Huzurevinde kalan vatandaşlarla tek tek ilgilenerek bayramlarını kutlayan heyet, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in ortak bayram mesajını kendilerine iletti.

"Her zaman baş tacımızsınız"

Ortak mesajda, "Pandemi nedeniyle bu bayramda da büyüklerimizin ellerinden öpemedik onlarla kucaklaşamadık; ama her daim aklımızda ve kalbimizdeler. Aramızda mecburiyetten mesafeler olsa da her zaman başımızın tacısınız. Bir araya geleceğimiz bayramlarda sağlıkla buluşmak dileğiyle tüm huzurevi sakinlerimizin bayramını kutluyoruz" denildi.

Hijyen seti ve hediyeler verildi

Pandemi kurallarına uygun olarak açık havada gerçekleştirilen ziyarette İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, huzurevi sakinleri ile sohbet ederek keyifli dakikalar geçirdi. Gerçekleştirilen sohbetin ve bayram kutlamalarının ardından Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları tarafından huzurevi sakinlerine hijyen kiti ile hediye paketleri takdim edildi.

Görüşmelerin sonunda İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ile birlikte huzurevini gezerek yetkililerden bilgi aldı. - İSTANBUL

Yaşlı bakım ve huzurevi sakinleri, bayramda unutulmadı
Yaşlı bakım ve huzurevi sakinleri, bayramda unutulmadı
Yaşlı bakım ve huzurevi sakinleri, bayramda unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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