Yaşlı aylıkları hesaplara yatırıldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yaşlı aylıkları hesaplara yatırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Yaşlı aylıkları hesaplara yatırıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bin 768 yaşlıya 1 milyon 474 bin ödeme yapıldı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bin 768 yaşlıya 1 milyon 474 bin ödeme yapıldı.

Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, her ay düzenli olarak yaşlı vatandaşlara ödeme yapmaya devam ediyor. Kasım ayı içerisinde Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yaşlı aylığı ödemeleri kapsamında bin 768 kişiye Ptt aracılığı ile toplam 1 milyon 474 bin 46 lira 72 kuruş ödemeler yapıldı. Hak sahipleri ödemelerini PTT şubelerine giderek TC kimlik numaraları ile alabilecek. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title