Yaşlı annesini darbeden şahıs tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yaşlı annesini darbeden şahıs tutuklandı

Yaşlı annesini darbeden şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Besni ilçesinde annesini darp ederek hastanelik eden şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde annesini darp ederek hastanelik eden şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçe merkezinde birlikte yaşadığı 75 yaşındaki annesi F.A.'yı darp ederek hastanelik eden R.A. isimli şahıs, şikayet üzerine polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi tamamlanan şahıs daha sonra Besni Adliyesi'ne sevk edildi. R.A., isimli şahıs, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title