Yaşlı Amcanın Atatürk'le İlgili Sözleri, Sosyal Medyada Gündem Oldu

Sosyal medyada ilgiyle izlenen videolardan biri de yaşlı bir amcanın Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili sözleri oldu.

"ÖLMENİZİ EMREDİYORUM DEMESEYDİ..."

İzleyenleri duygulandıran videoda amcanın "Atatürk demeseydi 'Oğlum ben ölmenizi emrediyorum, geri kaçmanızı emretmiyorum' demeseydi, şehit onbaşı o topu atmasaydı, biz şimdi abdest alıp namazı nasıl kılacaktık ha, bu ibadeti nasıl yapacaktık ha?" sözlerine beğeni ve yorum yağdı

"ATATÜRK'E NANKÖRLÜK YAPIYORLAR"

Amca, videonun sonunda, "Atatürk'e nankörlük yapıyorlar. Hayır kardeşim Atatürk'e atılan diller çürür" diye serzenişte bulundu