Yaşlı amca parkta horon oynadı 65 Yaş üstü yaşlı amcanın horon oynaması İSTANBUL - 65 yaş üstü vatandaşlara dönük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bugünkü uygulanan istisna ile sokağa çıkan yaşlı adam horon oynadı.

65 Yaş üstü yaşlı amcanın horon oynaması İSTANBUL - 65 yaş üstü vatandaşlara dönük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bugünkü uygulanan istisna ile sokağa çıkan yaşlı adam horon oynadı.

Çekmeköy'de vatandaşların telefonları ile kaydettiği görüntüde yaşlı adamın dışarı çıkmanın sevinci ile koltuk değneklerine rağmen oynamaya çalıştığı görülüyor.

Kaynak: AA