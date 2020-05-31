Yaşlı amca parkta horon oynadı
65 Yaş üstü yaşlı amcanın horon oynaması İSTANBUL - 65 yaş üstü vatandaşlara dönük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bugünkü uygulanan istisna ile sokağa çıkan yaşlı adam horon oynadı.
31.05.2020 16:41 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:46
65 Yaş üstü yaşlı amcanın horon oynaması İSTANBUL - 65 yaş üstü vatandaşlara dönük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bugünkü uygulanan istisna ile sokağa çıkan yaşlı adam horon oynadı.
Çekmeköy'de vatandaşların telefonları ile kaydettiği görüntüde yaşlı adamın dışarı çıkmanın sevinci ile koltuk değneklerine rağmen oynamaya çalıştığı görülüyor.
Kaynak: AA