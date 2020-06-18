Yaşlı adamların kavgası hastanede bitti
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Yaşlı adamların kavgası hastanede bitti

Yaşlı adamların kavgası hastanede bitti Karaman'da parkta otururken biranda kavgaya tutuşan iki yaşlı adamdan birisi suratına aldığı yumruk darbesiyle yaralandı.

18.06.2020 16:49 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:54

Yaşlı adamların kavgası hastanede bitti

KARAMAN - Karaman'da parkta otururken biranda kavgaya tutuşan iki yaşlı adamdan birisi suratına aldığı yumruk darbesiyle yaralandı. Yaralanan 80 yaşındaki vatandaş, çağrılan ambulansla kaldırıldı.

Kavga olayı, Tahsin Ünal Mahallesindeki Atatürk Parkında yaşandı. İddiaya göre, parkta oturmakta olan İ.Ş. ile Z.K. (65), 'Niye bakıyorsun' diyerek tartışmaya başladı. Tartışmanın herkesin gözü önünde biranda kavgaya dönüşmesi üzerine Z.K, İ.Ş'ye yumruk attı. Suratına aldığı yumruk darbesi ile İ.Ş. yere düşerek yüzü kanlar içinde kaldı. Kavga eden yaşlı adamları çevredeki vatandaşlar ile polis ayırdı. Bu sırada olay yerine ambulans çağrıldı. Yaralanan İ.Ş. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İ.Ş. hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edilirken, darp eden Z.K. de polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Yaşlı adamların kavgası hastanede bitti

Kaynak: İHA

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