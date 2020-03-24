Yaşlı adamının başına kolonya döken şüpheli: "Yanlış anlaşılma var, o benim ağabeyim"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Yaşlı adamının başına kolonya döken şüpheli: "Yanlış anlaşılma var, o benim ağabeyim" - Haber
Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar, 3. Sayfa

Yaşlı adamının başına kolonya döken şüpheli: "Yanlış anlaşılma var, o benim ağabeyim"

Yaşlı adamı durdurarak yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döken şüpheli şahıs Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

24.03.2020 21:56 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:56
Yaşlı adamının başına kolonya döken şüpheli:

Yaşlı adamı durdurarak yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döken şüpheli şahıs Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete getirilen şahıs "Neden yaptın?" sorusuna, "Yanlış anlaşılma var. O benim ağabeyim" şeklinde cevap verdi.

Sosyal medyada yaşlı bir adamın yüzüne zorla maske taktığı ve kafasına kolonya döktüğü görüntülerle tepki çeken O.K. hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan O.K., Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli şahıs "Neden yaptın?" sorusuna, "Yanlış anlama var. O benim ağabeyim. Zaten öyle videolarımız var. O bana su döküyor, ben ona su döküyorum. Kesinlikle yanlış anlaşılma var" dedi.

O.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hükümetin askeri ücret desteğinin miktarı belli oldu Haber
Hükümetin askeri ücret desteğinin miktarı belli oldu
Ünlülerin reklamını yaptığı ilacın sahibi konuştu: Bu kadar mı cahiller Haber
Ünlülerin reklamını yaptığı ilacın sahibi konuştu: Bu kadar mı cahiller
Türkiye'de koronadan can kaybı 44 oldu, vaka sayısı yükseldi Haber
Türkiye'de koronadan can kaybı 44 oldu, vaka sayısı yükseldi
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi Haber
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi
Koronanın yüzeylerde 3 gün yaşadığı tezini çürüten araştırma Haber
Koronanın yüzeylerde 3 gün yaşadığı tezini çürüten araştırma
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü Haber
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı
Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı
Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir
Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir
Linnes'in eşi Elisabeth Haugen: Norveç'e dönmek istiyorum
Linnes'in eşi Elisabeth Haugen: Norveç'e dönmek istiyorum
Burhan amcanın zabıta ekiplerinden istekleri sosyal medyada büyük ilgi gördü
Burhan amcanın zabıta ekiplerinden istekleri sosyal medyada büyük ilgi gördü
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı
Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız
Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı
Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı
Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi
Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi
Mustafa Cengiz ve Kaan Kançal koronavirüs testine girdi, Yusuf Günay 24 saat hastanede tutulacak
Mustafa Cengiz ve Kaan Kançal koronavirüs testine girdi, Yusuf Günay 24 saat hastanede tutulacak
ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi
ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi
İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti
İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti
4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı
4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ve Vedat Muriç planı suya düştü
Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ve Vedat Muriç planı suya düştü
Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti
Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!
Yaşlı vatandaşa saygısızlık yaparak tepki toplayan şahsın, 'Evde kal' çağrısına rağmen sokakta gezdiği ortaya çıktı
Yaşlı vatandaşa saygısızlık yaparak tepki toplayan şahsın, "Evde kal" çağrısına rağmen sokakta gezdiği ortaya...
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi
Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu
Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Faik Öztrak Süleyman Soylu Zekeriya Birkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guido Senia Muhterem Nur Şeyma Subaşı Serra Yılmaz
Spor Falcao Bülent Uygun Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Radamel Falcao
Daha Fazla Mart Türk Polis Beşiktaş
Şu an buradasınız: Yaşlı adamının başına kolonya döken şüpheli: "Yanlış anlaşılma var, o benim ağabeyim" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 22:31:27. #1.15#
title