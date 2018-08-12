Yaşlı Adamın Ziynet Eşyasını Çalan Zanlılar Tutuklandı

Bingölde gözleri görmeyen 86 yaşındaki yaşlı adamın 40 bin liralık ziynet eşyasını çaldığı belirlenen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarıçiçek köyü Hacıçayır mezrasında gözleri görmeyen 86 yaşındaki bir vatandaşın evinden 40 bin liralık ziynet eşyasının çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri serbest bırakıldı.