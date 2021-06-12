Yaşlı adamın ördeklerine saldıran köpeğe yaptığı akıllara durgunluk verdi
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Yaşlı adamın ördeklerine saldıran köpeğe yaptığı akıllara durgunluk verdi

Yaşlı adamın ördeklerine saldıran köpeğe yaptığı akıllara durgunluk verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da meydana gelen ve akıllara durgunluk veren olayda, bir şahıs ördeklerine saldırarak zarar verdiğini iddia ettiği köpeği av tüfeği ile vurarak yaraladı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen ve akıllara durgunluk veren olayda, bir şahıs ördeklerine saldırarak zarar verdiğini iddia ettiği köpeği av tüfeği ile vurarak yaraladı. Olayın ardından 76 yaşındaki şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Erkmen beldesi Hürriyet Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zekiraya E. (49) isimli şahsın köpeği Cafer Ö.'nün (76) bahçesindeki 3 ördeğe saldırarak zarar verdi. Buna öfkelenen Cafer Ö. ise akıllara durgunluk verecek bir yaparak evinden aldığı ruhsatlı av tüfeği ile köpeğe iki el ateş açarak yaraladı. Kanlar içinde kalan köpeğin görgü tanıklarının ifadesine göre yaralı halde olay yerinden uzaklaştığı belirtilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis geldi. Bölgeye gelen ekipler Cafer Ö.'yü 'sahipli hayvanı' yaralama suçundan, Zekeriya E.'ye ise hayvan idare sorumluluğunu yerine getirmediğinden mala zarar verme suçlaması ile gözaltına aldı. Şahıslar ardından Milli Birlik Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Yaşlı adamın ördeklerine saldıran köpeğe yaptığı akıllara durgunluk verdi - Haberler
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