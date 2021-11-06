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Yaşlı adamın ölümü şüpheli bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yaşlı adamın ölümü şüpheli bulundu

Balıkesir'in Manyas ilçesinde cesedi evin ölünde bulunan yaşlı adamın ölümü şüpheli bulundu.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde cesedi evin ölünde bulunan yaşlı adamın ölümü şüpheli bulundu.

Olay, kırsal Kocagöl Mahallesi'nde meydana geldi. Balıkçılık ve çiftçilik yapan 4 çocuk babası Hüseyin Söylen'in cansız bedeni evinin girişinde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarmanın yaptığı incelemede Söylen'in elinde şarjlı bisikletinin kablosunun bulunması nedeniyle elektrik akımına kapıldığı ihtimali üzerinde durulmaya başlandı. Hüseyin Söylen cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Balıkesir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - BALIKESİR

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