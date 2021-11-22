ZONGULDAK (İHA) - Yaşlı adamın kesik başı toprağa gömülü halde bulundu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 71 yaşındaki yaşlı adamın kayıp başı, cesedinin yaklaşık 300 metre yakınında toprağa gömülü halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Perşembe beldesine bağlı Dursunlar Köyü'nde ikamet eden 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in cansız bedeni dün dağ yolunda bulunmuş başının bıçakla kesilerek olay yerinden taşındığı ortaya çıktı. Gece boyu nöbet tutan komandolarla birlikte sabah saatlerinde arama çalışmaları genişletildi.

Devam eden arama çalışmalarında yaşlı adamın kesik başı, olay mahallinin yaklaşık 300 metre uzağında toprağa gömülü halde bulundu. Yaşlı adamın başını gömen şüphelinin elleriyle toprağı kazdığı ve kesik başı gömdükten sonra yapraklarla kapattığı ortaya çıktı. Olayın failiyle ilgili soruşturmayı derinleştiren Cumhuriyet Başsavcılığı çalışmalarını sürdürürken bulunan kayıp baş otopsi için morga götürüldü.

Öte yandan, durumu öğrenen köylüler de olay yerine gelerek meraklı gözlerle yapılan çalışmaları inceledi.