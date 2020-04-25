Yaşlı adamın keçileri için yem talebini Vefa Grubu karşıladı Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Cemalettin Ergelen'in keçileri için yem talebini Vefa Sosyal Destek Grubu karşıladı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Cemalettin Ergelen'in keçileri için yem talebini Vefa Sosyal Destek Grubu karşıladı.

İlçeye bağlı Oğulpaşa köyünde yaşayan Ergelen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Vefa Sosyal Destek Grubu arayarak keçileri için yem talep etti.

Bunun üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Diker, ilçeden aldıkları 3 çuval yemi Ergelen'e teslim etti.

AA muhabirine konuşan Ergelen, talebini karşılayan ekiplere teşekkür etti.

Ergelen, devletin herkesin yanında olduğunu ifade ederek, "Hayvanlarımın yemi bitmişti, evden çıkamadığım için aradım ekipleri, sağ olsunlar getirdiler ihtiyaçlarımı. Allah onlardan, onlar gibi görevi başında olanlardan razı olsun. Bu zor günleri birlik ve beraberlik içinde en kısa zamanda atlatırız inşallah. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Kaynak: AA