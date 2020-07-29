Yaşlı adamın intihar mesajı polisi harekete geçirdi Yaşlı adamın intihar mesajı polisi harekete geçirdi ANTALYA - Antalya'da evinde tabancayla intihar girişiminde bulunan şahıs, polisi harekete geçirdi.

Yaşlı adamın intihar mesajı polisi harekete geçirdi

ANTALYA - Antalya'da evinde tabancayla intihar girişiminde bulunan şahıs, polisi harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1050 Sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın ikinci kattaki dairesinde meydana geldi. Zihinsel engelli oğluyla yaşayan emekli 65 yaşındaki Celal S., diğer çocuklarına tabancasıyla intihar edeceğini içeren bir mesaj gönderdi. Eve gelen çocukları babalarına kapıyı açtıramayınca durumu polise bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi geldi. Polis sokağı giriş ve çıkışa kapattı. Müzakereci polis bir süre konuştuğu Celal S.'yi ikna etti. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Celal S.'nin Manavgat Adliyesi'nden emekli olduğu ve bir süre önce beyin ameliyatı geçirdiği öğrenildi.

Kaynak: İHA