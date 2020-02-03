Yaşlı adamın evinde yanarak can vermesi ile ilgili tahkikat başlatıldı

03.02.2020 20:44 | Son Güncelleme: 03.02.2020 20:49

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 82 yaşındaki şahsın evinde yanarak can vermesi ile ilgili savcılık tahkikat başlattı.



Düzce'de öğlen saatlerinde Beyciler Mahallesi Mavi Hilal Evleri'nde çıkan yangında 82 yaşındaki Hüseyin Güder yanarak can verdi. Yaşlı adamın hayatını kaybettiği yangınla ilgili Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili bilirkişi incelemesi yapılırken, adli tahkikatın titizlikle devam ettiği belirtildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA