Yaşlı adamın düştüğü 20 metrelik dere yatağında 5 günlük ölüm kalım mücadelesi
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Yaşlı adamın düştüğü 20 metrelik dere yatağında 5 günlük ölüm kalım mücadelesi

İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR - Haberler | 3. Sayfa

- Yaşlı adamın düştüğü 20 metrelik dere yatağında 5 günlük ölüm kalım mücadelesi 5 gündür dere yatağında mahsur kalan yaşlı adam, kargının ucuna bağladığı pet şişeden su içerek hayatta kaldı İtfaiye vinç yardımıyla yaşlı adamı kurtardı Antalya'da düştüğü yaklaşık 20 metre derinlikteki...

- Yaşlı adamın düştüğü 20 metrelik dere yatağında 5 günlük ölüm kalım mücadelesi

5 gündür dere yatağında mahsur kalan yaşlı adam, kargının ucuna bağladığı pet şişeden su içerek hayatta kaldı

İtfaiye vinç yardımıyla yaşlı adamı kurtardı

ANTALYA - Antalya'da düştüğü yaklaşık 20 metre derinlikteki dere yatağında mahsur kalan ve 5 gündür kargının ucuna bağladığı pet şişeden su içerek hayata tutunan yaşlı adamı itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi, halk arasında kadın yarı olarak tabir edilen dere yatağında meydana geldi. Saat 12.00 sıralarında ağaçlarla kaplı dere yatağının dibinden yardım edin sesi duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri şahsın bulunduğu yeri tespit etti.Ekipler daha sonra uzattıkları merdiven ile 68 yaşındaki Mehmet Tığ'ın olduğu yere ulaştı. Sağ ayağı kırık ve bitkin şekilde olan Tığ'a ilk müdahale bulunduğu yerde yapıldı. Sık ağaçlarla kaplı bölgeden Mehmet Tığ'ı çıkarmanın güç olması nedeniyle itfaiye dere yatağına vinç yardımıyla içinde bir erle kaşık sedye indirdi. Kaşık sedyeye itinayla bağlanan Mehmet Tığ, itfaiye ekibi eşliğinde vinçle yukarı çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olduğu gözlenen Mehmet Tığ, polisin sorularına cevap verdi. Tığ, etrafındaki kalabalığı görünce kendisine yardım eden bir arkadaşından maske istedi. Maskesini takan Tığ, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet Tığ'ın dere yatağına 5 gün önce düştüğü ve susadığı anlarda bir kargının ucuna bağladığı pet şişe su içerek hayatta kaldığı öğrenildi.

Yaşlı adamın düştüğü 20 metrelik dere yatağında 5 günlük ölüm kalım mücadelesi
Yaşlı adamın düştüğü 20 metrelik dere yatağında 5 günlük ölüm kalım mücadelesi
Yaşlı adamın düştüğü 20 metrelik dere yatağında 5 günlük ölüm kalım mücadelesi
Yaşlı adamın düştüğü 20 metrelik dere yatağında 5 günlük ölüm kalım mücadelesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR

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