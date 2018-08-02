Yaşlı Adamın Darp Olayında 1 Tutuklama, 1 Adli Kontrol

Samsun'un Bafra ilçesinde 72 yaşındaki adamın darp edilmesi olayının zanlılarından biri tutuklandı, birine ise adli kontrol verildi.

72 yaşındaki Sebahattin Yılmaz'ın darp edilmesi olayına karışan ve olay sonrası serbest bırakıldıktan sonra haklarında çıkartılan yakalama kararı sonrası kaçan şahıslardan Çağatay D. Eskişehir'de yakalanırken, Cemal İ. ise Ankara Adliyesine giderek teslim olmuştu.

Zanlılar, haklarında "Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye yönelik kasten yaralama" suçundan tutuklanmaları talebiyle Bafra Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler. Bafra Adliyesindeki mahkemeye SEGBİS sitemi ile katılan ve yaralama olayını fiilen gerçekleştiren şüpheli Cemal İ. üzerine atılı suçtan tutuklanırken, şüpheli Çağatay Yıldırım D. ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan basın açıklamasında, adli kontrol kararına itiraz edileceği belirtildi. - SAMSUN