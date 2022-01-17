SEYHAN, ADANA (İHA) - - Yaşlı adamın cep telefonunu çalan zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da yaşlı adamın cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 9 Ocak saat 13.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi 5 Ocak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Mahmut Özgün'ün arkasından yaklaşan bir kişi, yaşlı adama çarpıp, yankesicilik yöntemiyle cebindeki telefonu aldı. Yankesici olay yerinden uzaklaşırken, Özgün bir süre sonra cep telefonunun çalındığını fark etti. Özgün'ün şikayeti üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin 4 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı ve 60'a yakın da suç kaydı bulunan şüphelinin 60'a yakın suç kaydı bulunan Alpay Simi olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen Simi, polisin operasyonuyla yakalandı. Emniyete götürülen Simi'nin ifadesinde, "Ben, olay günü evdeydim. Hiç dışarıya çıkmadım. Görüntüdeki kişi ben değilim, kim olduğunu da bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Öte yandan polis, 1 Ocak'ta dolmuşa bindiği sırada cep telefonunun çalındığını öne süren Kadir Kıllıoğlu'nun (31), şikayeti üzerine olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, yankesicinin Lokman Polat olduğunu tespit etti. Şüpheli Polat, adresine düzenlenen baskında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alpay Simi ile Lokman Polat, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.