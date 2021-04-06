Yaşlı adamın cansız bedeni nehir kıyısında bulundu
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Yaşlı adamın cansız bedeni nehir kıyısında bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yaşlı adamın cansız bedeni nehir kıyısında bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Menderes Nehri'ne atladığı iddia edilen Durmuş Coşkun'un cansız bedeni olay yerinden 2 kilometre uzaklıkta nehir kıyısında bulundu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Menderes Nehri'ne atladığı iddia edilen Durmuş Coşkun'un cansız bedeni olay yerinden 2 kilometre uzaklıkta nehir kıyısında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta Menderes Nehri'ne atlayarak hayatına son vermek istediği iddia edilen 71 yaşındaki Durmuş Coşkun'u arama çalışmaları sürüyordu. Yaşanan olay sonrasında başlatılan çalışmalarda polis ve jandarma ekiplerinin nehir çevresindeki arama çalışmalarına Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Sualtı Grup Amirliği ve AFAD ekipleri de dahil oldu. AFAD ekipleri kıyı taraması yaparken, dalgıç polislerde nehirde arama çalışması gerçekleştirdi. Arama çalışmalarının yedinci gününde Dallıca Mahallesi'nde nehir kıyısında bir kişinin hareketsiz bir şekilde durduğunun ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede bulunan cesedin Durmuş Coşkun'a ait olduğu belirlendi. Olay yerine gelen Coşkun'un yakınları sinir krizi geçirdi. Coşkun'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Yaşlı adamın cansız bedeni nehir kıyısında bulundu
Yaşlı adamın cansız bedeni nehir kıyısında bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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