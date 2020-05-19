Yaşlı adamın "beni huzurevine alın" çağrısı
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Yaşlı adamın "beni huzurevine alın" çağrısı

Mersin'in Silifke ilçesinde annesini kaybettikten sonra yalnız yaşayan 80 yaşındaki KOAH hastası emekli Zafer Etken, huzurevi veya bakımevine yerleştirilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Yaşlı adamın
19.05.2020 10:26 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:26

Mersin'in Silifke ilçesinde annesini kaybettikten sonra yalnız yaşayan 80 yaşındaki KOAH hastası emekli Zafer Etken, huzurevi veya bakımevine yerleştirilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Hiç evlenmeyen, geçtiğimiz aylarda annesini kaybeden 80 yaşındaki KOAH hastası Zafer Etken zor günler geçiriyor. Taşucu Mahallesi'nde kiraladığı evde tek başına zor şartlarda yaşamını sürdüren Zafer Etken'in tüm ihtiyaçlarını arkadaşı Nihat Seriner karşılıyor. Yürümekte güçlük çeken ve yatağa bağlı olarak yaşam mücadelesi veren Zafer Etken huzurevi veya bir bakımevinde kendisine bakılmasını istiyor.

Maddi durumu iyi olan ve emekli maaşı alan Zafer Etken, "10 yıldır rahatsızım. KOAH hastasıyım ve kendi sağlığıma bakamıyorum. Tek başıma yaşıyorum. Annemi kaybettikten sonra bana bakacak kimsem kalmadı. Bir kız kardeşim var, o da Almanya'da yaşıyor. Maddi durumum iyi ancak kendime bakamadığımdan bir huzurevi yada bakımevinin bana bakmasını istiyorum" dedi.

Silifke Kaymakamlığına gerekli müracaatların yapıldığını belirten arkadaşı Nihat Seriner, "Silifke Kaymakamına gidip durumu izah ettim. Sağolsun bir ekip göndererek hastamızın durumu ile ilgilendiler. Ancak korona virüsten dolayı bakım işinin uzayacağını söylediler. Ancak bizim bir an önce Zafer ağabeyimizi ya huzurevine ya da bir bakımevine yatırmamız gerekiyor. Durumu ciddi. Ben kendi imkanlarımla yemeğini getiriyorum, altını değiştiriyorum ama her zaman yanında bulunamıyorum. Bunun için bir an önce bakıma alınması gerekir" diye konuştu.

(Murat Şengi/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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