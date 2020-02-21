Yaşlı adamın 64 bin TL'sini çalan şüpheli, yakalandı

21.02.2020 18:05 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:05

AĞRI'da, Reşit Yıldırım'ın evindeki sandıkta sakladığı 63 bin 800 TL'si çalındı. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla şüpheli yakalanırken, ele geçirilen para da Yıldırım'a teslim edildi.

Olay, 19 Şubat'ta, merkez Aslangazi köyünde meydana geldi. Yaklaşık 6 ay önce eşini kaybeden Reşit Yıldırım, hayvanlarının satışıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ödediği destek primlerinden oluşan 63 bin 800 TL'sini evde sakladı. Parayı eşinin çeyiz sandığına koyan Yıldırım'ın evine 2 gün önce hırsız girdi. Şüpheli, Yıldırım'ın 63 bin 800 TL'sini çalıp, kaçtı. Durumu fark eden Yıldırım'ın ihbarı üzerine eve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri gönderildi. Jandarma ekiplerince şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Jandarma yaptığı incelemeyle şüphelinin kimliğini belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı, çaldığı para da ele geçirildi. Şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, çalınan 63 bin 800 TL de Reşit Yıldırım'a teslim edildi. Parasını alan Yıldırım, "Allah değil bir defa bin defa razı olsun" diyerek dua etti.

Kaynak: DHA