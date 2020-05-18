Yaşlı adamın 50 yıllık ceviz ağacının bakımı belediye ekiplerince yapıldı
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Yaşlı adamın 50 yıllık ceviz ağacının bakımı belediye ekiplerince yapıldı

Kocasinan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan vatandaşın yardım talebi üzerine 50 yıllık ceviz ağacındaki hastalığı tespit ederek gerekli müdahaleleri yaptı.

Yaşlı adamın 50 yıllık ceviz ağacının bakımı belediye ekiplerince yapıldı
18.05.2020 12:20 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:20

Kocasinan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan vatandaşın yardım talebi üzerine 50 yıllık ceviz ağacındaki hastalığı tespit ederek gerekli müdahaleleri yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erkilet'te yaşayan 68 yaşındaki İbrahim Ermet, yarım asırlık ceviz ağacında bilmediği bir hastalıkla karşılaştı.

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Ermet, Kocasinan Belediyesini arayarak yardım istedi.

Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede ceviz ağacına gerekli müdahaleleri yaparak yeniden hayat bulmasını sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ermet, ağacını hastalıktan kurtardıkları için belediye ekiplerine teşekkür etti.

Ağacın önemine değinen Ermet, "Bu ağaç, Erkilet'in kedi bacağı tatlısının meşhur olmasında büyük payı olan ceviz ağacından biridir. Kabuğu yumuşak olduğundan yağlı olması ve lezzetiyle diğerlerinden farklıdır. Bu ağaca çocuğumuza bakar gibi baktık. Bu ağaç eğer yıkılırsa ben de yıkılmış olurdum." ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da daha yeşil bir Kocasinan bırakmak için var güçleriyle çalıştıklarını, bu çerçevede geri dönüşüm çalışmalarıyla bu zamana kadar yüz binlerce ağacın kesilmesini önlediklerini aktardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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