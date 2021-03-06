Yaşlı adamın 250 bin TL'lik ziynet eşyasını çalan şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yaşlı adamın 250 bin TL'lik ziynet eşyasını çalan şüpheli yakalandı

06.03.2021 00:49 | Son Güncelleme: 06.03.2021 00:53
Yaşlı adamın 250 bin TL'lik ziynet eşyasını çalan şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşlı bir adamın evde çalınır diye yanına aldığı yaklaşık 250 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve bir miktar parayı, oyalama yoluyla çalan kadın şüpheli, polisin takibi sonrasında kıskıvrak yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşlı bir adamın evde çalınır diye yanına aldığı yaklaşık 250 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve bir miktar parayı, oyalama yoluyla çalan kadın şüpheli, polisin takibi sonrasında kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nde ikamet eden 82 yaşındaki M.Ö. isimli yaşlı adam, kendisine gönderilen eşyayı almak için otogara gitmek üzere ikametinden ayrıldı. Evde sakladığı yaklaşık 250 bin TL değerindeki ziynet eşyasını da çalınır korkusu ile üstüne alan M.Ö.'nün yanına, bir kadın geldi. Yaşlı adamı oyalayan kadın, ziynet eşyalarının olduğu cüzdanı el çabukluğu ile alarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra cüzdanın olmadığını fark eden yaşlı adam, polise kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki kameraları incelemeye aldı. Yapılan incelemede olayın, oyalama yoluyla nitelikli dolandırıcılık olduğunu belirledi. Kamera görüntülerinden yola çıkan polis ekipleri, şüphelinin 49 yaşındaki Ş.G. adlı bayan olduğunu tespit etti.

Çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli, kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, yaşlı adama ait olduğu belirlenen ziynet eşyaları ele geçirildi. Dolandırdığı yaşlı adamın 250 bin TL'lik ziynet eşyasından 200 bin TL'si ve 1975 TL nakit parası bulunurken; 50 bin TL'lik ziynet eşyasına ise ulaşılamadı. Bulunan ziynet eşyaları ve para, sahibine teslim edildi.

Şüpheli, Ş.G., işlemleri için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Nitelikli dolandırıcılık olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Nikol Paşinyan Fahrettin Altun Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Demet Akalın Şeyma Subaşı Hakan Taşıyan
Spor Mustafa Er Arda Turan Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Bingöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yaşlı adamın 250 bin TL'lik ziynet eşyasını çalan şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 01:01:17. #1.16#
title