Yaşlı adamın 250 bin TL'lik ziynet eşyasını çalan şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşlı bir adamın evde çalınır diye yanına aldığı yaklaşık 250 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve bir miktar parayı, oyalama yoluyla çalan kadın şüpheli, polisin takibi sonrasında kıskıvrak yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşlı bir adamın evde çalınır diye yanına aldığı yaklaşık 250 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve bir miktar parayı, oyalama yoluyla çalan kadın şüpheli, polisin takibi sonrasında kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nde ikamet eden 82 yaşındaki M.Ö. isimli yaşlı adam, kendisine gönderilen eşyayı almak için otogara gitmek üzere ikametinden ayrıldı. Evde sakladığı yaklaşık 250 bin TL değerindeki ziynet eşyasını da çalınır korkusu ile üstüne alan M.Ö.'nün yanına, bir kadın geldi. Yaşlı adamı oyalayan kadın, ziynet eşyalarının olduğu cüzdanı el çabukluğu ile alarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra cüzdanın olmadığını fark eden yaşlı adam, polise kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki kameraları incelemeye aldı. Yapılan incelemede olayın, oyalama yoluyla nitelikli dolandırıcılık olduğunu belirledi. Kamera görüntülerinden yola çıkan polis ekipleri, şüphelinin 49 yaşındaki Ş.G. adlı bayan olduğunu tespit etti.

Çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli, kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, yaşlı adama ait olduğu belirlenen ziynet eşyaları ele geçirildi. Dolandırdığı yaşlı adamın 250 bin TL'lik ziynet eşyasından 200 bin TL'si ve 1975 TL nakit parası bulunurken; 50 bin TL'lik ziynet eşyasına ise ulaşılamadı. Bulunan ziynet eşyaları ve para, sahibine teslim edildi.

Şüpheli, Ş.G., işlemleri için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Nitelikli dolandırıcılık olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı