Yaşlı adamın 111 taşınmazını üzerlerine geçirdikleri iddia edilen 3 zanlıya adli kontrol

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 84 yaşındaki kişinin 111 taşınmazını yasa dışı şekilde üzerlerine geçirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan biri Gürcistan uyruklu 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçede yaşayan N.K'nin Sakarya, Manisa ve Muğla'daki 111 taşınmaz mülkünü satış ve bağış yoluyla şüpheli bir şekilde üzerlerine geçirdikleri iddia edilen Gürcistan uyruklu L.K. ile F.S.M. ve M.A.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, N.K'nin taşınmazlarının satış ve bağış yoluyla başka kişilere geçmesi üzerine araştırma başlatmış, düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır