Yaşlı adamı polis hastaneye götürdü İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkma yasağı sonrası Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilçe merkezinde bu yasağa uyulması için kontrollerini sıklaştırdı.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkma yasağı sonrası Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilçe merkezinde bu yasağa uyulması için kontrollerini sıklaştırdı. Polis ekipleri hastaneye gitmek için yola çıktığı öğrenilen 82 yaşındaki Süleyman Eke adlı vatandaşı yolda durdurdu. Hastaneye gideceğini söyleyen Eke'yi polis ekipleri Karapınar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kendinse de gerekli uyarılar yapılarak ihtiyaçlarının kendileri tarafından karşılanacağı iletildi. Süleyman Eke "Yasaktan haberim vardı. Hastaneye gitmem gerekiyordu. Polisimizden ve devletimizden Allah razı olun." dedi. Kaynak: AA