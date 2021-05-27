Yaşlı adamı namaza gönderip dolandıran şüpheli: "Tövbeler olsun"
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Yaşlı adamı namaza gönderip dolandıran şüpheli: "Tövbeler olsun"

İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - Haberler | 3. Sayfa

- Yaşlı adamı namaza gönderip dolandıran şüpheli: "Tövbeler olsun" Mersin'de kendisini polis olarak tanıtıp, 70 yaşındaki yaşlı bir adamı dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı Emniyet çıkışı gazetecilerin "hakkında dolandırıcılık iddiası var, neler söylemek istersiniz"...

- Yaşlı adamı namaza gönderip dolandıran şüpheli: "Tövbeler olsun"

Mersin'de kendisini polis olarak tanıtıp, 70 yaşındaki yaşlı bir adamı dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Emniyet çıkışı gazetecilerin "hakkında dolandırıcılık iddiası var, neler söylemek istersiniz" sorusuna "öyle bir şey yok, yalan söylüyor" diyen şüpheli, "kendini polis olarak tanıttın mı" sorusuna ise "tövbeler olsun" dedi

MERSİN - Mersin'de kendisini polis olarak tanıtıp, 70 yaşındaki yaşlı bir adamı dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Emniyet çıkışı gazetecilerin "hakkında dolandırıcılık iddiası var, neler söylemek istersiniz" sorusuna "öyle bir şey yok, yalan söylüyor" diyen şüpheli, "kendini polis olarak tanıttın mı" sorusuna ise "tövbeler olsun" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Atatürk Parkı civarında gezen müşteki M.K.'nın yanına telsizle gelen ve kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, müştekinin üzerini aradı. Yaptığı aramada yaşlı adamın üzerinde bulunan 2 bin 800 lira para ile kimliğini alan şüpheli, daha sonra müştekiyi oyalamak için birlikte yürümeye başladı. Ulu Cami'ye kadar yaşlı adamla birlikte yürüyen şüpheli, daha sonra müştekiye "sen namaz kıl, ben seni burada bekliyorum" dedi. Ardından zanlıya güvenerek namaz kılmaya giren yaşlı adam, çıktığında şahsın olmadığını fark edince, durumu polise bildirdi.

Yapılan şikayet üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, 24 saat geçmeden şüpheliyi yakaladı. Bölgede titiz bir çalışma yürüten ve güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, şahsın daha öncede benzer konulardan suç kaydı bulunan 66 yaşındaki S.Ç. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon yapan ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

"Tövbeler olsun"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışı gazetecilerin "hakkında dolandırıcılık iddiası var, neler söylemek istersiniz" sorusuna "öyle bir şey yok, yalan söylüyor" diyen şüpheli, "neden yalan söylüyor" sorusuna ise "Aramızda daha önce bir hadise vardı. Tanıyoruz birbirimizi. Ben parasını almadım. Birlikte gezdik, dolaştık ama para almadım, yalan söylüyor" dedi.

"Kendini polis olarak tanıttın mı" sorusuna da "tövbeler olsun" diyen şahıs, üstünde telsiz olmadığını da iddia etti.

Yaşlı adamı namaza gönderip dolandıran şüpheli: 'Tövbeler olsun'
Yaşlı adamı namaza gönderip dolandıran şüpheli: 'Tövbeler olsun'
Yaşlı adamı namaza gönderip dolandıran şüpheli: 'Tövbeler olsun'
Yaşlı adamı namaza gönderip dolandıran şüpheli: 'Tövbeler olsun'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü

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