Yaşlı adamı ellerini bantladıktan sonra öldüren 6 kişi yakalandı (2)
5'İ TUTUKLANDIKocaeli'nin Kartepe ilçesinde Halil İbrahim Topal'ın öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen N.S., Ö.M., B.Y., M.B. ve İ.A. tutuklandı.
5'İ TUTUKLANDI
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Halil İbrahim Topal'ın öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen N.S., Ö.M., B.Y., M.B. ve İ.A. tutuklandı. A.M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR