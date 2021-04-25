Yaşlı adamı ellerini bantladıktan sonra öldüren 6 kişi yakalandı (2)

5'İ TUTUKLANDIKocaeli'nin Kartepe ilçesinde Halil İbrahim Topal'ın öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen N.S., Ö.M., B.Y., M.B. ve İ.A. tutuklandı.