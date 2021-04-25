Yaşlı adamı ellerini bantladıktan sonra öldüren 6 kişi yakalandı (2)
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Yaşlı adamı ellerini bantladıktan sonra öldüren 6 kişi yakalandı (2)

Yaşlı adamı ellerini bantladıktan sonra öldüren 6 kişi yakalandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR - Haberler | Güncel

5'İ TUTUKLANDIKocaeli'nin Kartepe ilçesinde Halil İbrahim Topal'ın öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen N.S., Ö.M., B.Y., M.B. ve İ.A. tutuklandı.

5'İ TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Halil İbrahim Topal'ın öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen N.S., Ö.M., B.Y., M.B. ve İ.A. tutuklandı. A.M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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