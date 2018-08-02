Yaşlı Adamı Döven Şahıs Tutuklandı
Yaşlı adamı döven şahıs tutuklandıANKARA - Samsun'un Bafra ilçesinde 72 yaşındaki Selahattin Yılmaz isimli yaşlı adamı döven Cemal İlhan, Ankara'da tutuklandı.
Yaşlı adamı döven şahıs tutuklandı
ANKARA - Samsun'un Bafra ilçesinde 72 yaşındaki Selahattin Yılmaz isimli yaşlı adamı döven Cemal İlhan, Ankara'da tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde 72 yaşındaki Selahattin Yılmaz isimli şahsı döven Cemal İlhan isimli şahıs, Ankara'da yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aynı olayla ilgili Eskişehir'de yakalanarak adliyeye sevk edilen Çağatay Durmuş ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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