Yaşlı adamı 92 bin Euro dolandıran şüpheliler yakalandı
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Yaşlı adamı 92 bin Euro dolandıran şüpheliler yakalandı

Yaşlı adamı 92 bin Euro dolandıran şüpheliler yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta, kendilerini jandarma personeli olarak tanıtarak 87 yaşındaki adamın 92 bin Euro'sunu alan 2 şüpheli, 20 saatlik kamera görüntüsü ve bine yakın aracın incelenmesi sonucu yakalandı.

Kahramanmaraş'ta, kendilerini jandarma personeli olarak tanıtarak 87 yaşındaki adamın 92 bin Euro'sunu alan 2 şüpheli, 20 saatlik kamera görüntüsü ve bine yakın aracın incelenmesi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesi Minehöyük Mahallesi'nde ikamet eden 87 yaşındaki M.Ç., arayan kimliği belirsiz kişiler, kendilerini jandarma personeli olarak tanıttı. Dolandırıcıların söylediklerine inanan yaşlı adam, 92 bin avrosunu kaptırdı. Dolandırıldığını anlayan yaşlı adamın şikayeti sonucu Jandarma'nın Dedektifleri olarak adlandırılan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri, 20 saatlik kamera görüntüsü ile Kent Güvenlik Yönetim ve Sistemi'nden (KGYS) bine yakın aracı inceledi. Yapılan bu titiz çalışma sonucunda şüphelilerin M.B.(25) ve D.K.(28) isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Şüpheli şahıslardan M.B. Adana'da, D.K. ise Antalya'da yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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