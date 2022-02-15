YAKAKENT, SAMSUN (İHA) - Samsun'da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, 70 yaşındaki yaşlı adamı 174 bin 446 lira dolandırdı.

Olay, Samsun'un Yakakent ilçesi Kozköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir dolandırıcı telefonla aradığı 70 yaşındaki Mehmet Y.'yi kandırıp korkutup 179.66 gram olan 9 adet altın bileziğini kuyumcuya 130 bin 250 liraya sattırdı. Dolandırıcı daha sonra da Mehmet Y.'ye bir bankadan da 50 bin lira kredi çektirdi. Dolandırıcı kandırdığı Mehmet Y.'ye toplam 174 bin 446 lira parayı verdiği banka hesabına yatırtarak dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan Mehmet Y. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa