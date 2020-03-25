Yaşlı adama zorla maske takan ve kafasına kolonya döken şüpheli gözaltına alındı
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Bağcılar, 3. Sayfa

Yaşlı adama zorla maske takan ve kafasına kolonya döken şüpheli gözaltına alındı

Yaşlı adama zorla maske takan ve kafasına kolonya döken şüpheli gözaltına alındı Bağcılar'da yaşlı adamı durdurarak yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döken O.K. gözaltına alındı.

25.03.2020 03:35 | Son Güncelleme: 25.03.2020 03:36
Yaşlı adama zorla maske takan ve kafasına kolonya döken şüpheli gözaltına alındı

Yaşlı adama zorla maske takan ve kafasına kolonya döken şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL - Bağcılar'da yaşlı adamı durdurarak yüzüne zorla maske takıp başına kolonya döken O.K. gözaltına alındı.

Sosyal medyada yaşlı bir adamın yüzüne zorla maske taktığı ve kafasına kolonya döktüğü görüntülerle tepki çeken O.K. hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı çıkarılan O.K. yakalandı.

Olayın Geçmişi

Sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntüde, yaşlı bir adamı durduran şüpheli, yüzüne zorla maske takarak başına kolonya dökmüştü. Görüntüde "Virüsün birini bulduk" diyen şahıs, gitmek isteyen yaşlı adamı "Bak lan buraya" diyerek zorla durdurmuştu. "Virüs vakasına yakalanmış acil müdahale timi geldi" diyerek yaşlı adama zorla maske takan genç, başına da kolonya dökmüştü.

Yaşlı adama zorla maske takan ve kafasına kolonya döken şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Yaşlı adama zorla maske takan ve kafasına kolonya döken şüpheli gözaltına alındı

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