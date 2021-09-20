Yaşlı adama çarptı, sağlık ekiplerinin müdahalesini gözyaşları içinde izledi

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı. Kaza sonrası büyük şok yaşayan sürücü, sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesini gözyaşları içinde izledi. Yaşlı adam ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Güneşli Koçman Caddesi üzerinde 12.00 sıralarında meydana geldi. 34 SH 1673 plakalı aracın sürücüsü, bir anlık dikkatsizlik sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan Sabri Nur isimli yaşlı adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle adam metrelerce ileriye fırlayarak beton zemine düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bu sırada araç sürücüsü göz yaşlarına boğularak sağlık ekiplerinin müdahalesini izledi. Yaşlı adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

"Çarpma sesini yolun karşısından duydum öldü diye geldim"

Kaza sırasında olay yerinde bulunan bir servis minibüsünün şoförü, "Yaşlı amca karşıya geçiyordu. Arkadaş burada trafikten kaçayım diye hızlı bir şekilde gidiyordu. Yaşlı amcaya burada vurdu ben karşı şeritten sesi duydum amca metrelerce ileriye savruldu. Ben öldü diye döndüm oradan yolu kapattım" diye konuştu. - İSTANBUL

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