Yaşlı adama çarpıp olay yerinden böyle kaçtı
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Yaşlı adama çarpıp olay yerinden böyle kaçtı

Yaşlı adama çarpıp olay yerinden böyle kaçtı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanırken, sürücü kaza mahallinden kaçtı Kaza, Müftü Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi.

17.06.2020 20:23 | Son Güncelleme: 17.06.2020 20:55

Yaşlı adama çarpıp olay yerinden böyle kaçtı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanırken, sürücü kaza mahallinden kaçtı

Kaza, Müftü Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işyerine ziyarete gittiği kızı ile yol kenarında sohbet eden İsmail Aydın'a, ismi alınmayan sürücü idaresinde ki 67 LB 479 plakalı kamyonet çarptı. Kamyonet kaza yerinden kaçarken çevredeki vatandaşlar yaralıya yardım etmeye çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı İsmail Aydın'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla ilçede ki özel bir hastaneye kaldırıldı. Aydın'ın sırt kısmından ve kolundan yaralandığı öğrenildi.

Polis kazaya karışıp olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşana kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonet yol kenarında bekleyen yaşlı adama çarptığı ve olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

Yaşlı adama çarpıp olay yerinden böyle kaçtı

Kaynak: İHA

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