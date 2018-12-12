Yaşlı adama çarpıp "Ben çarpmadım" diyen sürücüyü güvenlik kamerası ele verdi

SAMSUN - Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan minibüs sürücüsü, yaşlı adama kendisinin çarpmadığını söylemesine rağmen polis güvenlik kamerası görüntüsünü izleyince gerçek ortaya çıktı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 72 yaşındaki Tahir Amasya'ya, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir araç çarptı. Yaralanan yaşlı adam 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerine giden polislere bir dolmuşun yaşlı adama çarptığını söyleyen kapalı kasa pazarlama minibüsü sürücüsü S.A.Ö.(37), kaza yerinden ayrıldı.

Polis tanık olabileceği düşüncesiyle minibüs sürücüsü S.A.Ö.'nün kimlik bilgilerini ve telefon numarasına aldı. Bir süre sonra kaza yerini gösteren bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, yaşlı adama minibüsü ile S.A.Ö.'nün çarptığını tespit etti. Polis tarafından telefonla aranan S.A.Ö., kaza yerine geri çağrıldı. Geri gelen minibüs sürücüsü ısrarla yaşlı adama çarpmadığını ileri sürdü. Güvenlik kamerası kayıtları kaza anının saniye saniye görüntülenmesi sonucu S.A.Ö, polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.