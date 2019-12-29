Yaşlı adam yoluna çıkan merdiveni sallayıp boyacıyı düşürdü

29.12.2019 17:27 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:32

Peru'nun başkenti Lima'da tekerlekli sandalyedeki yaşlı bir adam, yoldan geçmesini engelleyen boyacı merdivenini sarsarak boyacının düşmesine neden oldu.



Peru'nun Lima kentinde tekerlekli sandalyeli yaşlı bir adam, hastanenin dış cephesini boyayan boyacının merdivenini yolunu kapattığı için sarsmaya başladı. Öfkeli yaşlı adamın merdiveni sarsması üzerine boyacı 9 metre yükseklikten yere düştü. Olay anının görüntüleri çevredeki güvenlik kameralarına kaydoldu.



Olayın ardından hastaneye götürülen boyacı Francisco Fernndez Snchez'in (46) ciddi bir yara almadığı belirtilirken, polisin tekerlekli sandalyedeki adamı aradığı öğrenildi. - LİMA

Kaynak: İHA