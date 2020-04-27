Yaşlı adam yangında hayatını kaybetti
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İzmir, Buca, 3. Sayfa, Haber

Yaşlı adam yangında hayatını kaybetti

Yaşlı adam yangında hayatını kaybetti İzmir'in Buca ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

27.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:59
Yaşlı adam yangında hayatını kaybetti

Yaşlı adam yangında hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, yangın sabah 08.00 sıralarında İnkılap Mahallesi 512 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Daireden dumanların yükseldiğini fark eden çevre sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürerek yangını kontrol altına aldı. Dairede yaşlı bir vatandaşın olduğu bilgisini alan itfaiye erleri, içeri girerek 87 yaşındaki Halil Nasıl'ı dışarı çıkardı. Dumandan etkilendiği tespit edilen yaşlı adam ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Halil Nasıl, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İlk incelemelere göre yangının, yaşlı adamın uyuduğu sırada elektrik sobasından çıktığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yaşlı adam yangında hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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