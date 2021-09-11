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Yaşlı adam trenin çarptığı otomobilden sağ çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yaşlı adam trenin çarptığı otomobilden sağ çıktı

Manisa'da yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobilin 77 yaşındaki sürücüsü yaralandı.

Manisa'da yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobilin 77 yaşındaki sürücüsü yaralandı.

Manisa'da yolcu treninin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara-İzmir seferini yapan yolcu treni, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi mevkiinde hemzemin geçitte Osman Dilek (77) idaresindeki 45 AV 717 plakalı Renault marka otomobile çarptı. Trenin çarpması sonucu yaklaşık 300 metre sürüklenen araçta sıkışan Dilek, olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süreliğine kapanan demiryolu, otomobilin olay yerinden çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

Öte yandan, kazayı gören bir vatandaş, tren geldiği sırada bariyerlerin kapalı olduğunu, aracın buna rağmen geçtiğini ifade ederek, kazanın meydana geldiğini söyledi. Vatandaş, kaza sonrası araçtan çıkarılan yaralının sağlık durumunun da gördüğü kadarıyla iyi olduğunu belirtti. - MANİSA

Yaşlı adam trenin çarptığı otomobilden sağ çıktı

Yaşlı adam trenin çarptığı otomobilden sağ çıktı

Yaşlı adam trenin çarptığı otomobilden sağ çıktı

Yaşlı adam trenin çarptığı otomobilden sağ çıktı

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