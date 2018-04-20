Yaşlı İngiliz, Striptiz Kulüpte Hayatını Kaybetti

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir striptiz kulübünde trajik bir olay yaşandı. 60'lı yaşlarında İngiliz vatandaşı olduğu belirtilen bir turist Soi Cowboy kulübüne geldi.

SAHNE ÖNÜNDE ŞOVLARI İZLERKEN FENALAŞIP YERE YIĞILDI

Sahne yakınlarında bir yere oturan adam, şovları izlemeye başladı. Bir süre sonra fenalaşan adam sahnenin önünde yere yığıldı. Kulüp çalışanları ve diğer müşteriler adama müdahale ederken, olay yerine ambulans çağrıldı.

"KEYFİ YERİNDE GÖRÜNÜYORDU"

Sağlık ekipleri adama müdahale ederken, talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Striptiz kulübünde çalışan kadınlardan biri, "Yere düşene kadar keyfi yerinde görünüyordu. Böyle bir şey yaşandığı için çok üzgünüz" dedi.