Yaşlı adam sahibi olduğu apartta ölü bulundu

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde apart otel sahibi, kendine ait apartta ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesine bağlı Orta Mahalle'de kız yurdu apartında kalan müşteriler, Kemal Özcelik'i ofisinde hareketsiz şekilde görünce durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 62 yaşındaki Özçelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Öztürk'ün cenazesi, Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin araştırılması için cenaze daha sonra Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel