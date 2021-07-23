Yaşlı adam öldü yaya geçidi çizildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaşlı adam öldü yaya geçidi çizildi

Yaşlı adam öldü yaya geçidi çizildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde önceki gün su almaya giden yaşlı adamın çöp kamyonu altında kalarak hayatını kaybettiği yere Çorlu Belediyesi ekipleri tarafından yaya geçidi çizgileri çizildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde önceki gün su almaya giden yaşlı adamın çöp kamyonu altında kalarak hayatını kaybettiği yere Çorlu Belediyesi ekipleri tarafından yaya geçidi çizgileri çizildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Eski Tekirdağ Caddesi üzerinde meydana gelen kazada evinden su almak için çıkan Ali Yılmaz (77) adlı yaşlı adama eve dönüş yolunda Çorlu Belediyesi'nin M.Ç. yönetimindeki 16 GU 452 plakalı çöp kamyonu çarpmış, çöp kamyonunun altında kalan yaşlı adam kaza yerinde feci şekilde can vermişti.

Kazanın ardından Eski Tekirdağ Caddesi üzerinde olayın yaşandığı bölgeye Çorlu Belediyesi ekipleri tarafından yaya geçidi çizgileri çizildi. - TEKİRDAĞ

Yaşlı adam öldü yaya geçidi çizildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Mustafa Demir Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Demet Akalın Şeyma Subaşı Erkan Petekkaya
Spor Balotelli Arda Turan Mesut Özil Gökhan Gönül Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yaşlı adam öldü yaya geçidi çizildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 15:14:40. #1.16#

title