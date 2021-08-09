Yaşlı adam maaş sırası beklerken sıcaktan bayıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaşlı adam maaş sırası beklerken sıcaktan bayıldı

Yaşlı adam maaş sırası beklerken sıcaktan bayıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak Alaplı'da maaş almak için sırada bekleyen yaşlı adam bir anda bayıldı ve kafasını beton zemine çarptı.

Zonguldak Alaplı'da maaş almak için sırada bekleyen yaşlı adam bir anda bayıldı ve kafasını beton zemine çarptı. Kafasından kanlar akan yaşlı adam ambulansla Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Edinilen Bilgilere göre, Alaplı PTT'de sıra alarak maaşını çekmek için beklemeye başlayan Mustafa Yaman, yaşanan yoğunluk ve sıcağa dayanamayarak aniden başı dönerek yere düştü. Düştüğü yere başını çarpan Mustafa Yaman başından kan gelmeye başladı.

Olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri tarafından tansiyonu ölçülen yaşlı adam sedye ile ambulansa alınarak Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adamın genel durumunun iyi olduğu bildirildi. - ZONGULDAK

Yaşlı adam maaş sırası beklerken sıcaktan bayıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Katliam gibi kazaya dakika dakika böyle ilerlediler
Katliam gibi kazaya dakika dakika böyle ilerlediler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Haluk Levent Burcu Biricik Süreyya Yalçın
Spor Burak Elmas Fatih Terim Lionel Messi Abdullah Avcı Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yaşlı adam maaş sırası beklerken sıcaktan bayıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 15:06:24. #1.14#

title