Yaşlı adam karısını satırla yaraladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tartıştığı eşinin satırlı saldırısına uğrayan kadın kaldırıldığı hastanede ölüm kalım mücadelesi veriyorEdinilen bilgiye göre, Altınkum Mahallesi 2011 Sokakta ikamet eden İ.T, 112 hattını arayıp, kavga ettiği karısını darp ettiğini bildirdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tartıştığı eşinin satırlı saldırısına uğrayan kadın kaldırıldığı hastanede ölüm kalım mücadelesi veriyor

Edinilen bilgiye göre, Altınkum Mahallesi 2011 Sokakta ikamet eden İ.T, 112 hattını arayıp, kavga ettiği karısını darp ettiğini bildirdi. Polis olay yerine gelerek şüpheliyi elinde bulunan suç aletiyle gözaltına aldı. İ.T'nin (60) resmi nikahlı eşi Nurhan T.'yı satır ile muhtelif yerlerinden yaraladığı görüldü. Hayati tehlikesi devam eden Nurhan T. özel Körfez Hastanesinde tedavi altına alındı. Eşler arasında herhangi bir önleyici tedbir kararı bulunmadığı öğrenildi. Olay ile ilgili tahkikat sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı