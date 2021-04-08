Yaşlı adam karısını satırla yaraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaşlı adam karısını satırla yaraladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yaşlı adam karısını satırla yaraladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tartıştığı eşinin satırlı saldırısına uğrayan kadın kaldırıldığı hastanede ölüm kalım mücadelesi veriyorEdinilen bilgiye göre, Altınkum Mahallesi 2011 Sokakta ikamet eden İ.T, 112 hattını arayıp, kavga ettiği karısını darp ettiğini bildirdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tartıştığı eşinin satırlı saldırısına uğrayan kadın kaldırıldığı hastanede ölüm kalım mücadelesi veriyor

Edinilen bilgiye göre, Altınkum Mahallesi 2011 Sokakta ikamet eden İ.T, 112 hattını arayıp, kavga ettiği karısını darp ettiğini bildirdi. Polis olay yerine gelerek şüpheliyi elinde bulunan suç aletiyle gözaltına aldı. İ.T'nin (60) resmi nikahlı eşi Nurhan T.'yı satır ile muhtelif yerlerinden yaraladığı görüldü. Hayati tehlikesi devam eden Nurhan T. özel Körfez Hastanesinde tedavi altına alındı. Eşler arasında herhangi bir önleyici tedbir kararı bulunmadığı öğrenildi. Olay ile ilgili tahkikat sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Haydar Akar Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Hazal Kaya Ajda Pekkan Demet Özdemir Berrak Tüzünataç
Spor Diego Ümit Öztürk Yılmaz Vural Burak Yılmaz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yaşlı adam karısını satırla yaraladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 17:14:41. #1.14#
title