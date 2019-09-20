Yaşlı adam kargo minibüsünün altında kaldı

20.09.2019 21:00

Bolu'nun Göynük ilçesinde, geri manevra yapan minibüsün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Mücahit Baş idaresindeki kargo minibüsü, ilçe meydanında geri manevra yaptığı esnada Mehmet Günay'a (75) çarptı.

Minibüsün altında kalarak ağır yaralanan Günay, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Göynük Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, geri manevra yapan minibüsün Mehmet Günay'a çarpması ve daha sonra vatandaşların kaza yerine gelmesi yer alıyor.

Kaynak: AA