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Yaşlı adam kaldırımda ölü bulundu

Yaşlı adam kaldırımda ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 85 yaşındaki bir adam kaldırımda ölü olarak bulundu.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 85 yaşındaki bir adam kaldırımda ölü olarak bulundu.

Olay, Darıca'nın Yalı Mahallesi Eski Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda hareketsiz bir şekilde birinin yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri Ahmet Sönmez (85) isimli vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri yaşlı adamın alzheimer, şeker, tansiyon ve kalp hastalıklarının olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cansız bedeni morga kaldırıldı. Ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrasında kesinleşeceği öğrenildi. - KOCAELİ

Yaşlı adam kaldırımda ölü bulundu

Yaşlı adam kaldırımda ölü bulundu

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