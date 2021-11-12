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Yaşlı adam iki aracın arasında sıkışınca hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yaşlı adam iki aracın arasında sıkışınca hastanelik oldu

Zonguldak'ta yaşlı bir adam yolun karşısına geçmek isterken iki aracın arasında sıkışınca hastanelik oldu.

GAZİPAŞA, ANTALYA (İHA) - Zonguldak'ta yaşlı bir adam yolun karşısına geçmek isterken iki aracın arasında sıkışınca hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adam, iki aracın arasında sıkıştı. Ayağından yaralanan yaşlı adam için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adama ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

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