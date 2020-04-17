Yaşlı adam gözyaşı dökerek dul kızı ve torunu için yardım istedi
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Bağlarbaşı, Şanlıurfa, Haliliye, Yaşam

Yaşlı adam gözyaşı dökerek dul kızı ve torunu için yardım istedi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sağır dilsiz eşi, dul kızı ve torunu ile harabe bir evde yaşayan yaşlı adam, gözyaşları içinde yardım istedi.

17.04.2020 18:06 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:06
Yaşlı adam gözyaşı dökerek dul kızı ve torunu için yardım istedi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sağır dilsiz eşi, dul kızı ve torunu ile harabe bir evde yaşayan yaşlı adam, gözyaşları içinde yardım istedi.

Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Demir İzzet Caddesi üzerinde bulunan harabe bir evde, sağır dilsiz eşi, dul kızı ve torunu ile yaşayan 68 yaşındaki Ali Dağ, gözyaşları arasında yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istedi. Yaşlı adam, tek isteklerinin dul kızı ve torunu için, içerisinde yaşadıkları harabeyi andıran evin çatısının onarılması olduğunu ifade etti. Geçmişte iş adamı olduğunu ancak trafik kazası sonrası tüm servetini kaybettiğini aktaran Dağ, yaşının ilerlemesinden dolayı çalışıp evine bakamadığını söyledi. Ali Dağ, ailenin tek gelirinin kendisinin yaşlılık aylığı olduğunu söyledi.

Gözyaşları arasında yetkililerden ve hayırseverlerden yardım isteyen Ali Dağ, "Yıkık dökük bir evde yaşıyorum. Tek isteğim, bu evimin avlusunun üstü kapatılsın. Evimizin etrafı 3-4 katlı binalarla kaplandı. Üst taraftan avluya sürekli taşlar, çöpler düşüyor. Evde banyo, mutfak yok. Benle eşim yaşlandık. Biz bugün varız yarın yokuz. Tek isteğim dul kızım ve torunum evlerinde huzur içinde bir hayat sürsün. Ben yaşamasam da olur. Devlet büyüklerimizden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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