Yaşlı adam fındık bahçesinde ölü bulundu
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Yaşlı adam fındık bahçesinde ölü bulundu

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşlı bir adamın fındık bahçesinde cansız bedeni bulundu.

19.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:46
Yaşlı adam fındık bahçesinde ölü bulundu

'nun ilçesinde yaşlı bir adamın fındık bahçesinde cansız bedeni bulundu.


Olay, ilçeye bağlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Abdullah Güney (77), dün sabah saatlerinde kent merkezindeki evinden ayrılarak, fındık bahçelerini kontrol etmek üzere köyüne gideceğini söyledi. Saraycık Mahallesi'ndeki fındık bahçelerini kontrol eden Güney'den öğlen saatlerinden sonra alınamadı. Bunun üzerine mahalleliler ve yakınları yaptıkları arama sonrası gece saat 02.00 sıralarında bir fındık bahçesinde Güney'in cansız bedenine rastladı.


Güney'in cenazesi, savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. - ORDU

Kaynak: İHA
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