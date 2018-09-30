Yaşlı Adam, Fındık Bahçesinde Ölü Bulundu

Yaşlı Adam, Fındık Bahçesinde Ölü Bulundu

Samsun’da bir yaşlı adam fındık bahçesinde ölü olarak bulundu.

Yaşlı Adam, Fındık Bahçesinde Ölü Bulundu

Samsun'da bir yaşlı adam fındık bahçesinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesinin Şenpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Taş (72), kendisine ait fındık bahçesinde ölü olarak bulundu. Mehmet Taş'ın ölümü şüpheli bulundu. Kalp krizi geçirmiş olabileceği tahmin edilen yaşlı adamın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.