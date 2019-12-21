Yaşlı adam evinin önündeki aracın içinde ölü bulundu

21.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:15

Başkentte KOAH hastası 60 yaşındaki yaşlı adam evinin önünde bulunan arabasının içinde ölü olarak bulundu.



Ankara'da Çankaya ilçesinde bulunan Talatpaşa Bulvarı üzerinde araç içerisinde Mehmet Argundoğan'a ait cansız beden bulundu. Aracın önünden geçerken Argundoğan'ın hareketsiz bir şekilde durduğu gören çevre esnaf ve vatandaşlar durumu polis bildirdi. Olay yerine gelen polis ile sağlık ekipleri Argundoğan'ın öldüğünü belirledi. Evinin önünde bulunan aracını çalıştırmak için aşağı indiği düşünülen Argundoğan'ın direksiyon başında kalp krizi geçirerek öldüğü düşünülüyor. Kesin ölüm sebebi ise Adli Tıp Kurumu incelemesinden sonra ortaya çıkacak. - ANKARA

Kaynak: İHA