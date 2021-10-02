YAŞLI ADAM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YAŞLI ADAM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
YAŞLI ADAM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, kendisinden haber alınamayan Behçet Gümüşdere (75) evinde ölü bulundu.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, kendisinden haber alınamayan Behçet Gümüşdere (75) evinde ölü bulundu.

Dün gece, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Akasya Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Behçet Gümüşdere'den haber alamayan komşuları durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Balkon kapısı açılarak eve girildi. Behçet Gümüşdere yerde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrol sonucu Behçet Gümüşdere'nin öldüğü belirlendi. Behçet Gümüşdere'in yaşadığı bir rahatsızlığa bağlı olarak yaşamını yitirdiğini tahmin edilirken, cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika | ABD'de hareket halindeki uçağın acil kapısından kanadına çıkan yolcu gözaltına alındı

Son Dakika | ABD'de hareket halindeki uçağın acil kapısından kanadına çıkan yolcu gözaltına alındı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Fahrettin Koca Vladimir Putin
Magazin Gülşen Seda Sayan İbrahim Tatlıses Amelia Hamlin
Spor Muslera Gökhan Töre Stefan Kuntz Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: YAŞLI ADAM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 12:52:08. #1.11#