YAŞLI ADAM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, kendisinden haber alınamayan Behçet Gümüşdere (75) evinde ölü bulundu.

Dün gece, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Akasya Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Behçet Gümüşdere'den haber alamayan komşuları durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Balkon kapısı açılarak eve girildi. Behçet Gümüşdere yerde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrol sonucu Behçet Gümüşdere'nin öldüğü belirlendi. Behçet Gümüşdere'in yaşadığı bir rahatsızlığa bağlı olarak yaşamını yitirdiğini tahmin edilirken, cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri