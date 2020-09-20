Yaşlı adam evinde ölü bulundu
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Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Samsun'da bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Yaşlı adam evinde ölü bulundu
20.09.2020 19:27 | Son Güncelleme: 20.09.2020 19:33

Samsun'da bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Olay, 19 Mayıs İlçesi Engiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 88 yaşındaki Ahmet Güzel, çatı katındaki evindeki yatağında ölü olarak bulundu. Yakınları, Ahmet Güzel'in herhangi bir sağlık sorununun olmadığını söyledi. Ahmet Güzel'in ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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